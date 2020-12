La mayoría de los ciudadanos hipernacionalistas no se dan cuenta de que son un excelente forraje para políticos y líderes financieros codiciosos y sin escrúpulos. En otro lugar he argumentado que muchos de los objetivos por los que nos esforzamos en la vida no son ansias innatas, como asume la economía dominante, sino más bien «objetivos creados» como el éxito deportivo. El nacionalismo también pertenece a esta categoría.