En las constantes disquisiciones, aparece una nueva protagonista: una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, junto con una Sala Constitucional, habría crucificado a Montesquieu al violar la división de poderes. "No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”, espeta el narrador, soslayando que el filósofo francés también dijo: “Los seres particulares inteligentes pueden tener leyes que hayan formado; pero tienen otras no formadas por ellos. Antes de haber seres inteligentes, eran posibles: existían, pues, relaciones posibles y, por consecuencia, leyes posibles. Antes de haber leyes positivas, existían relaciones de justicia posibles. Decir que no hay nada justo ni injusto, sino lo que ordenan o prohíben las leyes positivas, equivale a afirmar que antes de trazarse círculos no eran iguales todos sus radios”.