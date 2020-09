En el orbe, no son tanto las ciudades densamente pobladas como los barrios hacinados y marginados los que luchan para contener la propagación del coronavirus. Los factores socioeconómicos, no la geografía física, son un determinante clave del riesgo de contagio, particularmente en las zonas construidas de los países en desarrollo. Por ejemplo, se calcula que por lo menos la mitad de los 7 millones de residentes de barrios marginales de Bombay ya tienen covid-19. Y en Sudáfrica, donde 5 millones de hogares no tienen refrigerador, apenas el 46 % cuenta con un inodoro en su casa y un tercio comparte el baño con otras familias, no es sorprendente que las nuevas infecciones se hayan disparado a pesar de las medidas drásticas de encierro que se aplicaron.