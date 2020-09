Por supuesto que era necesario que la ciudadanía fuese reincorporándose, poco a poco y siguiendo al pie de la letra las disposiciones de seguridad, a su trabajo. No soy un claustrofílico, no me gusta vivir encerrado. ¡Pero un té de canastilla, una fiesta en la playa, una francachela de borrachos en una cantina, un cumpleaños multitudinario, una boda con docenas de invitados… no, no, no, señores, eso es desdén y menosprecio por la vida. Los dioses castigan severamente esos pecados. Son formas de suicidio sociales, colectivas.