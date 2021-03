No se daba cuenta de que el héroe lo tenía escondido en el espíritu y no en la vestimenta. Lo mismo pasa con los bomberos. Una persona podría ponerse un uniforme y parecer bombero, pero muy pocos están dispuestos a lanzarse a una casa en llamas para salvar a un niño que grita dentro; muy pocos encuentran la mano que los busca en el humo que nubla por completo la mirada; muy pocos pueden mantener la calma en un edificio a punto de colapsar. No lo da el uniforme, lo da el espíritu, el inmortal quijote que llevan dentro.