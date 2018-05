No existe ninguna sociedad sin delito. Pese a los múltiples esfuerzos y estrategias de prevención, no ha podido eliminarse en ninguna parte. Ante su aumento, no solo en cantidad, sino también en la forma de cometerlo, reflejada en más violencia y con armas de fuego, la respuesta frecuente es más represión, la cual se manifiesta con más policías y denuncias, mayores condenas, aumento de penas y más presos. Sin embargo, esta respuesta estrictamente represiva resulta ineficaz.