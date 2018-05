Los llamados ninis son más de 20 millones, incluyendo a los desempleados que no estudian, a un número considerable de mujeres jóvenes que no logran entrar a la fuerza laboral, a menudo por estar dedicadas a tareas de cuidado que recaen sobre ellas en forma desproporcionada, y alrededor de 5 millones de jóvenes que forman un “núcleo duro”, es decir que no estudian, no trabajan y no buscan empleo.