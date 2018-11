Puritanismo. Curiosamente, fue un historiador australiano y crítico de arte, Robert Hughes, que amó la cultura de los Estados Unidos y escribió un libro monumental llamado La cultura de la queja, quien denunció que lo políticamente correcto, esa afición por la palabra inofensiva no es una conquista justiciera, sino la victoria de un nuevo puritanismo. Limpiar el lenguaje de toda contaminación racial o sexista, purificar la cultura para remover toda presencia inapropiada no es más que una pose, que no garantiza la sinceridad del artista.