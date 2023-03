Inesperada victoria en Italia

Vivimos tiempos impregnados de protagonismo femenino. Las mujeres toman el tablado. La cultura desvela el rasgo de sus delicados rostros ocultos, hasta ahora, entre bastidores. Se ve luz al final de un largo túnel de invisibilidad. Tuvimos una primera mujer presidenta. Eso enseñó a las niñas que ningún sueño les está vedado. Pero bien que le dieron palo. Eso hace la lección ligeramente amarga. No estábamos listos.

Y nada habla mejor de esa impreparación cultural a asumir el liderazgo femenino como natural que el fracaso de doña Laura en desbrozar la dirigencia de su partido. Es un proceso de lejos inacabado. Bien haría el PLN en aprender italiano, porque la socialdemocracia más dinámica está en Italia.

Como muestra un botón: Elly Schlein. Esta joven política del Partido Democrático italiano (PD) acaba de lograr, contra todo pronóstico, desbancar a la vieja guardia y convertirse en su primera secretaria general.

El atolladero partidario que enfrenta Elly no es muy diferente al de doña Laura: una corriente otrora gobernante venida a menos, deslucida por una casta de viejos lobos que no aflojan su posición alfa en la madriguera. El PD había perdido su brújula, con una base social debilitada y representatividad en entredicho. Fue tanta la tentación de gobernar que olvidaron para quién. Hasta Elly había renunciado al partido cuando Renzi asumió la precarización del empleo.

Hace seis meses volvió al redil para recuperar la credibilidad de la única tendencia de centroizquierda con posibilidad de gobierno. Lo hizo a contracorriente. Su meta esencial fue regresar a los grandes temas sociales, laborales, ecológicos, educativos y migratorios. Defiende un Estado que asegure bienestar y movilidad desde la cuna hasta la universidad. Sus votos los conquistó fuera del partido, con el retorno de la esperanza en esa trinchera.

¿Tomará nota el PLN? A mí me gustaría, pero no lo creo. No en vano olvidan rostros femeninos del origen del socialismo evolucionista que algún día buscaron representar. Invisibilizada tienen la figura de Beatrice Webb, gran inspiradora del laborismo inglés y del concepto de estado de bienestar. Habrá que desempolvar su memoria tan antigua y tan actual. Será otro día. Basta hoy con regocijarnos de la inesperada victoria de Elly Schlein.

vgovaere@gmail.com

Velia Govaere, exviceministra de Economía, es catedrática de la UNED y especialista en Comercio Internacional con amplia experiencia en Centroamérica y el Caribe. Ha escrito tres libros sobre derecho comercial internacional y tratados de libre comercio. El más reciente se titula “Hegemonía de un modelo contradictorio en Costa Rica: procesos e impactos discordantes de los TLC”.