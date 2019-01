Anverso y reverso. Pero resulta que la cosa no se queda ahí. El mismo principio operativo articula el argumento de The Sixth Sense, de Night Shyamalan (con otro guapetón taquillero: Bruce Willis). El protagonista vive en un mundo ilusorio y no sabe siquiera que está muerto. ¿Y qué decir de The Others, de Alejandro Amenábar? (Nicole Kidman en uno de sus mejores papeles dramáticos). Misma premisa: los muertos no saben que están muertos, es decir, que la “realidad” nos engaña y debe ser siempre objeto de oscura desconfianza.