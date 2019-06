“Los malos casos hacen buena ley”, dicen los defensores de la libertad de expresión en Estados Unidos. En el sistema de precedentes jurisprudenciales, el significado de la frase es claro. Cuando fallan un caso, los jueces establecen criterios aplicables en el futuro y en las Cortes inferiores. Si la Corte Suprema establece la necesidad de probar dolo para acreditar la responsabilidad de un informador acusado de difamación, esa será la ley y los jueces deberán aplicarla, como sucede desde 1964 cuando el caso New York Times Co. vs. Sullivan estableció la doctrina de la real malicia.