Pero si tenemos un sistema mixto, con presencia pública, hay una pregunta inevitable que un Estado debiera hacerse y no la he visto formulada y, menos, contestada: ¿Para qué quiere los bancos de los cuáles es dueño? Mi respuesta inicial sería: para financiar el desarrollo, no tanto el consumo, y, ciertamente, no para hacer lo que los privados ya hacen.