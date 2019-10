En sus minutas, da razones yuxtapuestas: hará lo posible por mantener la expansión, pero analizará todas las cifras. Si son malas, bajará tasas; si no, no. Jerome Powell explicó: “La economía está bien, a pesar de algunos riesgos”. El crecimiento es positivo, aunque menor; el gasto y la confianza del consumidor se mantienen; el dólar está firme; las bolsas han resistido los embates y el último informe del desempleo (setiembre) lo ubica en un 3,5 %, el más bajo en los últimos 50 años. No percibe una recesión, pero reconoce ciertos riesgos: guerras comerciales, estancamiento en Europa, vicisitudes del brexit y la confrontación entre demócratas y republicanos que podría desembocar en un juicio político en la Cámara de Representantes, con resultados inciertos en el Senado.