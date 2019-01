No entro a las iglesias para rezar, sino a aquietar mi corazón y mi lengua. Mi religión es el silencio. Mi padre, que en términos religiosos era tibio, casi frío, me enseñó a visitar templos y estar ahí juntos y callados, eso sí, cuando no había actividades eclesiales. No le gustaban los curas ni las monjas. Quizás habíamos andado caminando por San José, y terminábamos entrando a su iglesia preferida, la del Carmen, que nunca ha sido especialmente bonita, pero sí vinculada a mi historia familiar, desde mi primera comunión hasta misas de difuntos. No había que hincarse ante el altar ni rezar padrenuestros, solo callar sentados en una banca, en una tibia espera sin meta.