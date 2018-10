He conocido a Khashoggi por años, tanto en su calidad profesional como personal. Es un patriota saudita que no se opone al sistema de gobierno de su país. Sí, ha sido crítico de ciertas políticas, como la inhumana guerra en Yemen y cómo los gobernantes saudíes tratan el disenso, pero sus argumentos siempre se basaron en hechos. No es un disidente o rebelde, sino un monarquista que desea ver a su país mejor de lo que está. Y ahora puede que haya pagado el precio más alto de todos por ello.