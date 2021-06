El relator de la ONU no haría referencia al régimen jubilatorio judicial, la gestión que impulsé meses atrás, y así lo expuse en la sesión de la Corte, era conceder un espacio a García–Sayán, por un lapso no mayor de 40 minutos, para que su informe constituyera un aporte más para la discusión del informe entregado por el Grupo 1, que analizó los requisitos para la elección de magistrados en el marco de las reformas urgentes del Poder Judicial, aprobadas por la Corte en la sesión del 30 de octubre del 2017. En ese momento yo no era el presidente de la Corte.