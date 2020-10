Urge una reingeniería-reestructuración de la deuda interna, gran parte se encuentra en manos de instituciones estatales que cobran a Hacienda tasas de interés del 9 % o más. Si en los ochenta el país pudo renegociar con éxito su deuda externa —Eduardo Lizano encabezó la misión—, ¿por qué no se plantea un proceso similar con entes que pertenecen al mismo Estado? Vale aclarar que esto no implica recortes (haircuts) a la deuda en manos de los bancos y fondos de pensiones, pero sí rebajas en las tasas de interés. En cuanto a otras instituciones estatales no financieras, bien podrían considerarse recortes caso por caso.