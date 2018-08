Dante, en su célebre informe sobre el infierno, no reporta haber visto algo semejante a esto: ¡Que los miles de millones de colones que la UCR invierte en investigación son utilizados para crear productos no para el avance del conocimiento humano, no para provecho de la sociedad costarricense, sino para beneficio de los centros e institutos en donde se lleva a cabo la investigación!