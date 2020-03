También debemos aprender a anticipar el impacto que una crisis global causa en sectores clave como el turístico y el comercial, así como los efectos en el transporte, las bolsas de valores, los actos masivos y la vida cotidiana. La primera pasada del covid-19 todavía no acaba y la vacuna no se observa en el horizonte cercano. No esperemos un virus más mortal para prepararnos. Mañana, será tarde.