Buenas noticias de la Unión Europea

El 17 de octubre, la Unión Europea comunicó, oficialmente, la exclusión de Costa Rica de la lista negra de países no cooperantes en materia tributaria. Es una gran noticia, cuyas dimensiones no son del todo apreciables por el público, porque las consecuencias negativas resultantes de haber quedado dentro de ella no se dieron.

