Llamadas en vano al 911

Los días 25 y 26 de marzo llamamos al 911 para que trasladaran a mi madre, adulta mayor, a un centro médico, pero nunca enviaron la ambulancia. ¿Hasta qué grado llega la inhumanidad que ni siquiera se comunicaron con nosotros para indicarnos que no podían venir?

Alexánder Aguilar Solano, Alajuela

Sin agua en Coronado

La Semana Mayor, supuestamente para vivirla en paz, Acueductos y Alcantarillados (AyA) la convirtió en días de enojo y frustración debido a la falta de agua para asearme debidamente, como todas las noches antes de acostarme, y lavar los trastos, entre otras necesidades.

El Viernes Santo, a pesar de que me acosté a las 2:59 a. m. y me levanté a las 6 a. m. para hacer todo lo que tenía pendiente, no pude. Como adultos mayores, mi marido y yo tenemos enfermedades propias de la edad, como hipertensión, diabetes él, hipotiroidismo yo y hambre los dos. Además, tenemos que desayunar por fuerza para tomar los medicamentos.

Victoria Berti Quesada, Coronado

Aviso de corte de agua 23 minutos antes

El AyA cortó el agua en La Unión el miércoles 27 y en la web institucional el aviso fue publicado apenas 23 minutos antes. A eso se le llama improvisación y es una vergüenza para un servicio público esencial.

En mi casa, tenía planeado un pequeño trabajo con cemento. Además, la empleada doméstica no pudo lavar. En esta semana, muchas familias tienen visitas y actividades. Es inaceptable. Me uno al clamor de la población de la GAM que pide fin al caos en el AyA. Mil quinientos millones de dólares en proyectos fracasados exigen una intervención de emergencia.

Víctor Fung Ho, La Unión de Cartago

Piscina deteriorada

Llama la atención la desidia de la Municipalidad de San José para atender puntualmente los daños en la piscina Sylvia Poll, en plaza González Víquez. Generalmente, las grandes obras se descuidan y el deterioro es evidente cada vez más.

Pedro Barquero Corrales, La Peregrina

Oro de Crucitas

Yo me pregunto dónde están los defensores de la naturaleza que tanto hablaron contra el contrato con Infinito. Al menos un porcentaje de ese dinero habría quedado en Costa Rica. Ahora se llevan el oro y dañan la naturaleza, y tales defensores no aparecen.

Clara González Salazar, San José

Opositores

Fue costumbre de algunos invasores para que los marineros no pudieran retornar al lugar de origen quemar las naves. Exactamente lo que hacen algunos integrantes de viejos partidos políticos, cuya única y pobre idea no solo es quemar lo poco que queda de las viejas estructuras partidarias, sino oponerse a lo que beneficie a la patria. Siguen pensando que los ciudadanos somos ingenuos y olvidan que quien siembra vientos recoge tempestades. Son los opositores del progreso.

Álvaro Chaves Sánchez, Heredia

Cocaína por Moín

Claro que es necesario detectar en Moín toda la cocaína posible para así bajar significativamente la cantidad de droga que cruza el Atlántico hasta puertos europeos. Pero lo que querríamos es que no existiera tal cantidad de droga para exportar, que, al no producirse en suelo tico, sigue ingresando por las anchas puertas que dan la bienvenida a los narcotraficantes.

Así que, más importante que detectar la salida por el puerto limonense, lo urgente es evitar su entrada. Si de verdad se lo propusieran, no habría droga alguna que pudiera pasar por los escáneres de moda. ¡Dennos la buena noticia de que, finalmente, el esfuerzo se dirigirá a cerrar las puertas existentes en Paso Canoas y la costa puntarenense!

Freddy Pacheco León, Heredia

Becas de Avancemos

Me duele leer que estudiantes pobres dejaron de recibir la beca de Avancemos, y la tercera parte de ellos abandonaron las aulas.

La Junta de Protección Social (JPS) puede ser parte de la solución, ya que a su cargo están los programas de atención de menores de edad en condición de abandono y vulnerabilidad. Sus ingresos por venta de lotería y otros productos aumentaron un 2 % en el último período y sería apropiado que dedicaran estos recursos a reforzar el Programa Avancemos.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp

