La CCSS y sus emergencias institucionales

Cada vez con más frecuencia escuchamos a las autoridades de la CCSS emitir “declaratorias de emergencia institucional”, que no tienen otro propósito que generar la idea de que la entidad está haciendo algo, que son situaciones “pasajeras” y luego las cosas volverán a la “normalidad”.

Antes de creer en esas narrativas, hay que pensar en las abundantes comisiones legislativas, juntas de notables, mesas de diálogo, mesas de trabajo y otros cosméticos que han adormitado a la opinión pública.

Mientras tanto, la crisis se profundiza, las listas de espera crecen y los enfermos ven y sienten complicarse sus padecimientos. El tiempo se agotó, la CCSS debe ser reformada en profundidad; los silencios y las indiferencias no eximen de responsabilidades.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Proyecto archivado

Al inicio del gobierno, estaba avanzando el proceso para aprovechar parte del agua del acuífero Barva, que se desperdicia en el balneario de Ojo de Agua y podría abastecer a unas 140.000 personas. Como el proyecto provenía de la anterior administración y aprovechando que unos vecinos de Belén se oponían a la iniciativa, Chaves ordenó archivarlo.

Esta acción evitó una posible solución al problema en Hatillo, lo que habría permitido cumplir con el suministro de agua en cantidad y calidad adecuadas, como un derecho humano.

Freddy Pacheco León, Heredia

Venta del BCR

En dos ocasiones se les ha comunicado claramente al presidente Rodrigo Chaves y a Nogui Acosta que el Banco de Costa Rica (BCR) no está en venta. Sin embargo, por tercera vez intentan alarmar a los costarricenses al afirmar que no hay fondos disponibles para atender necesidades urgentes. Parece que no comprenden que la mayoría de los diputados no respaldarán las decisiones erróneas del gobierno.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Capacidad nacional

Costa Rica logró ser el primer socio oficial del Departamento de Estado de EE. UU. para beneficiarse del Fondo Internacional para la Seguridad y la Innovación Tecnológica, creado por la Ley Chips y Ciencia del 2022, lo cual demuestra la capacidad de nuestro país, gracias al liderazgo de sus universidades y empresas.

De esta manera, se establece una cadena de suministro global más fuerte y resistente. Intel reconoce a Costa Rica como un socio fiable y seguro para competir tanto en el mercado tecnológico como en la industria médica

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Inteligencia artificial

Es urgente adoptar la legislación europea para la regulación de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, especialmente antes de las próximas elecciones, pues como vimos en la antepasada campaña en los Estados Unidos, la actuación de Facebook (ahora Meta) y Cambridge Analytica no fue muy clara.

Con la inteligencia artificial es posible elaborar programas de gobierno y discursos, imitar la voz del candidato en tiempo real, crear noticias falsas y troles, etc. Se debe hacer un llamado a los legisladores ya.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Seguro inaplicable

Tengo asegurado mi automóvil con ASSA Seguros desde hace dos años y pago una cuota mensual bastante alta. En días recientes, mi vehículo sufrió unos daños y la tramitación de la póliza ha sido todo un calvario, nadie ofrece respuestas claras, solo excusas.

No se han comunicado conmigo para dar seguimiento a mi caso, es más, ni sé si ya lo tienen registrado, pues lo único que hacen es referirme a WhatsApp para completar un formulario. ¿Para qué pagar un seguro si no se puede recurrir a él cuando se necesita?

Giovanni Feoli Sánchez, Pinares

