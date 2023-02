Ganadores y perdedores por el tipo de cambio

El sector turístico, industriales y exportadores se rasgan las vestiduras por la baja en el dólar ocurrida en los últimos meses. Entre sus varios argumentos, expusieron el despido de empleados por no poder afrontar la coyuntura.

Nunca se manifestaron cuando en junio del año pasado la divisa se cotizó casi en ¢700, nunca pensaron en los que tenemos microempresas de venta de productos técnicos importados de Estados Unidos y Europa, que afrontamos situaciones apremiantes debido al alto costo de los dólares.

Creo que es falta de empatía no querer asumir los altibajos del dólar que debemos afrontar países como Costa Rica. Intentemos seguir todos laborando y poniéndonos en los zapatos de los demás.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

El club La Caraña cambió su rumbo y es ahora un lugar de turnos y fiestas de viernes a domingo, que se inician a las 4 p. m. y se prolongan hasta horas de la madrugada. Todos, pero principalmente ancianos, niños y mascotas, perdieron la tranquilidad.

Fernando Caamaño León, Piedades de Santa Ana

El jefe de los Wagner, mercenarios pagados por Vladímir Putin, claman por municiones y armas para su ejército de asesinos, Zelenski “profetiza” el apocalipsis si China se alía a Rusia; Biden promete más armas y ayuda irrestricta a Ucrania, al igual que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); los extremistas islámicos amenazan de muerte a los rescatistas israelíes que salvaron vidas en Turquía y envían ayuda humanitaria a Siria; el vecino, Daniel Ortega, sigue arrebatando pasaportes y bienes a quienes le caen mal, ¿es un nuevo videojuego, es un reality? No, es la absoluta realidad en nuestro único hogar, nuestro maltratado planeta.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

La segunda semana de diciembre, hice dos pedidos de libros (12 a una editorial neoyorquina y 6 por Amazon) utilizando Box Correos, pero no han llegado (ni siquiera se han cobrado los impuestos). Consulté por correo electrónico y tampoco recibo respuesta. ¿Se habrán perdido? Soy coautor de esos libros, ¿me aplicarán la exoneración?

Henry V. Valerio Madriz, Atenas

El presidente, Rodrigo Chaves, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, proponen construir un aeropuerto muy cercano a la zona protegida y patrimonio de la humanidad. El de Palmar Sur podría acondicionarse como hizo otra administración con el de Liberia. Confío en los diputados y autoridades responsables para que tan peligroso y destructivo proyecto no prospere.

Amalia Montero Mejía, Escazú

¿Cómo es posible que de Jacó a San José por la ruta 27 uno recorra aproximadamente 70 kilómetros en casi 3,5 horas, tenga que pagar peajes, no haya operativos de tránsito para evitar las presas y no se le pueda solicitar al administrador la suspensión del cobro mientras se descongestiona la vía? ¿Tan grande fue el compromiso por alguna situación que desconocemos? No viajo regularmente por esa carretera, pero conozco personas que por trabajo y otras causas deben pasar a diario por ella.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Me pareció muy bueno el artículo del 4 de febrero acerca de las formas de ahorrar electricidad. Como en otras ocasiones he escrito, para que los estudiantes calienten los almuerzos, en lugar de hacerlo con microondas, sugiero utilizar hornos solares. La institución ahorraría en electricidad y además puede pasteurizar el agua. En algunos centros educativos ya los usan. Otra ventaja es la descarbonización. También se puede usar hornos solares en las oficinas.

Shyam S. Nandwani, Heredia

