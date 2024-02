Control vehicular ejemplar en el Estadio Nacional

La Municipalidad de San José y la Policía de Tránsito dieron un buen ejemplo al poner orden en los alrededores del Estadio Nacional durante el último concierto. Deben proceder de igual forma en el Estadio Alejandro Morera Soto, específicamente, en la avenida 5, entre las calle 9 y 11, donde los choferes obstaculizan la vía, estacionando donde les place.

Randall García Chacón, Alajuela

Pasajeros con licor

Como usuario del servicio de transporte público, me preocupa ver con mucha regularidad el consumo de licores en los buses de Goicoechea. Hasta donde tengo entendido y por sentido común, este tipo de hechos no deben darse.

He visto tanto hombres como mujeres consumiendo cerveza y otros licores enlatados, como si se tratara de un bar y sin importar que en el asiento de a la par vaya una adulto mayor o un menor de edad.

Algunas personas tratan de disimularlo, sin sacar la lata de cerveza de la bolsa, mientras que otros no lo hacen y las muestran como si fuera un refresco o agua.

Comprendo que el conductor no puede controlar estos hechos. Por lo tanto, el Consejo de Transporte Público debería hacer una campaña nacional para concientizar a los usuarios sobre el no consumo de licores ni el fumado en el transporte colectivo.

Miguel Á. Barboza Retana, Goicoechea

Teletrabajo

Es muy positivo que el gobierno inste a la promoción del teletrabajo en lugares donde hay obras en proceso. Pero también se puede extender a quienes residen en sitios de alto tránsito, afectados por las labores en el bajo de los Ledezma (Rohrmoser, Uruca, Sabana y alrededores del Hospital México) y la Circunvalación norte (Calle Blancos, barrio Pilar, Goicoechea, La Guaria, Montelimar), es decir, donde se torna muy largo y engorroso el tránsito hacia oficinas, fábricas, establecimientos comerciales, viviendas, etc.

Germán Guerra Vargas, San José

Respuesta de Romero Fournier

A Jacqueline Díaz Polo, hemos de aclararle que Romero Fournier siguió el procedimiento establecido por su aseguradora. Por tratarse de un auto modelo 2014, había que cotizar repuestos genéricos nuevos o usados originales, y en el mercado local no se logró oportunamente obtener una cotización por la totalidad de estos. Con los repuestos originales, el caso es una pérdida financiera. Lamentamos no haber cumplido con sus expectativas.

Alexánder Romero Solano, gerente general de Romero Fournier

Pensión alimentaria

Desde setiembre del 2023 está en trámite un caso en el Juzgado de Familia de Heredia. En diciembre me informaron de que iban por los de octubre, pero el mío no se resuelve. Debo pagar cuentas, servicios públicos, escuela, medicamentos y alimentación para mi hija menor de edad. Solicité a la coordinadora que nos atiendan, pero no nos reciben. El juzgado viola los derechos de mi hija al no actuar.

Evelyn Sánchez Hernández, Heredia

Número de contrato de Claro

A pesar de que he pedido a todos y por todos los medios el número de contrato de Claro para efectuar el pago de la internet, no me han dado el dato. Pronto vencerá el primer mes y me suspenderán el servicio. ¿Será un secreto de Estado?

Henry Vinicio Valerio Madriz, Alajuela

Ekono plus

El año pasado, adquirí el plan Ekono plus, y en noviembre me presenté en una tienda para solicitar la cancelación; sin embargo, me obligaron a pagar $20 y siguen rebajando la mensualidad.

Ileana Campos Granados, San José

Cartas por WhatsApp

