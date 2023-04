¿Cómo se prepara el ICE para afrontar la electrificación del transporte?

¿Cuál es la estrategia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para afrontar la electrificación del parque vehicular a más tardar en el 2050, cuando la Unión Europea tiene previsto dejar de producir vehículos de combustión? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que destinará $1.000 millones a la energía sostenible en los países en desarrollo. En Costa Rica, abunda el sol en Guanacaste y el agua en la zona sur, el Caribe y el norte.

Suponiendo que aumente la demanda eléctrica, el anuncio del gobierno estadounidense debe ser aprovechado con miras a cimentar la soberanía energética.

José C. Soto Astorga, Tibás

La simplificación de trámites no se aplica en el sistema bancario. Ejemplo de ello es la política conozca a su cliente, que se efectúa paso a paso en cada entidad porque entre ellas no comparten información. En vez de hacer incurrir a la gente en gastos y tiempo, sería mejor preguntar al usuario si hizo la gestión en otro banco y así librarlo de la repetición de trámites.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Señor ministro, visite Nicoya para que vea las reparaciones en la vía hacia Curime, donde abren un hueco para luego rellenarlo donde no existe daño, es decir, sigue la fiesta en el Conavi.

German Alfaro Murillo, Nicoya

El hospital Max Peralta cambió el sistema de solicitudes de radiografías. Ahora es con un código QR que se llena, se deja en el buzón y se recibe la respuesta en el término de 10 días. Yo realicé la solicitud el 22 de marzo y un mes después no recibo confirmación.

Roberto Francis Solano, Cartago

Para estabilizar el precio del dólar, conviene reducir los ¢14 de diferencia entre la compra y la venta. Muchísimas personas los comprarían para ahorrarlos o gastarlos de inmediato, y esa comercialización le proporcionaría mayor estabilidad a la moneda. Se obtendría un verdadero equilibrio entre la oferta y la demanda.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Con motivo del Día del Libro, vi padres preocupados buscando o fabricando disfraces de personajes literarios para cumplir con una tarea escolar de sus hijos. Me pregunto, aparte de cargarles una obligación adicional, ¿qué sentido pedagógico encierran estas tareas de docentes que parecen no entender la dinámica familiar y las metodologías modernas para propiciar el hábito de leer en los niños y adolescentes?

Las prácticas obsoletas que ponen a correr a los ya de por sí acongojados padres debieran sustituirse por las que aporten formas más eficaces en las aulas y en los hogares para ese propósito. Lo más patético es que al final muchas niñas fueron disfrazadas de Caperucita Roja o Blanca Nieves.

Hugo Alvarado Gutiérrez, Moravia

La Fundación Omar Dengo (FOD) ha demostrado, a lo largo de 35 años de funcionamiento, ser una valiosísima herramienta para la educación digital de los estudiantes y es un referente mundial. La experiencia y la excelencia en sus programas fueron reconocidas por instituciones nacionales e internacionales, tales como la Unesco, la Unicef, el BID, el Banco Mundial y el Estado de la Nación.

La decisión de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, de no prorrogar el convenio me causa profunda preocupación. No contar con el apoyo de la Fundación significa un golpe más a la ya muy maltrecha educación pública. De seguro hay cosas en el trabajo de la FOD que deben mejorarse, como en toda organización, pero no debemos echar por la borda el trabajo de tantos años.

Estoy seguro de que todavía estamos a tiempo de reflexionar y rectificar. Hago un llamado respetuoso, pero vehemente, a la ministra para que dé marcha atrás y busque la forma de construir sobre los logros de la FOD.

Manuel Ossenbach Sauter, Cartago

En noviembre, compré en línea a la empresa Tonka unas camisas para el kínder de mi hijo, y no han entregado el pedido completo o devuelto el dinero.

Pablo Vargas Villarreal, Coronado

