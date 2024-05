Cita y dinero perdidos porque chofer de bus no se detuvo

Compré un boleto de forma digital para viajar el 13 de abril de Santa Cruz hacia San José a las 3 a. m. El chofer no se detuvo, por lo cual me comuniqué con el Departamento de Servicio al Cliente de la empresa Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG), y la respuesta fue que no esperé el bus en la terminal. Perdí ¢6.885 y una cita médica. El Consejo de Transporte Público y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deben investigar tales abusos.

