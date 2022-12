Cartas: Turismo y medicamentos

Para nadie es un secreto que vacacionar en nuestro hermoso país es muy caro. Sale más barato pasar una semana en una playa de Nicaragua que un fin de semana en el Pacífico o Caribe nacionales. El Ministerio de Economía hace un estudio de precios en Semana Santa y Navidad, principalmente, de productos alimenticios y de limpieza; posteriormente, la prensa publica los resultados y así el consumidor tiene de donde escoger.

Lo mismo deberían hacer con ayuda de los ayuntamientos, y visitar a los patentados de hospedajes y farmacias. En el caso de los primeros, fijar tarifas máximas y que sean pegadas en las puertas de las cabinas de acuerdo con los servicios ofrecidos, por ejemplo, aire acondicionado, abanico, refrigerador, cocina, solo dormida.

Es común que en estas épocas, varios negocios hagan su agosto a costa de los turistas. Otro problema son las abismales diferencias en los precios de medicamentos para tratar la presión, diabetes, dolores de cabeza, oídos y garganta y otros males.

Un día de estos, mi hija pagó casi ¢33.000 en una botica en Santa Cruz por una medicina que cuesta ¢12.000 en Guadalupe. Es una injusticia que las farmacias jueguen con la salud de los más necesitados.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Desde hace más de dos semanas, al tratar de ingresar a la sección “Mi pensión” del EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el sistema reporta un error. Allí es donde se puede ver la fecha cuando uno se pensiona y el monto que recibirá. La CCSS debe arreglar este problema.

Clever A. Calderón Rojas, Uruca

Me uno al descontento de Galo Vicente Guerra, Mario Valverde y los miles de personas que cada día vemos en nuestros barrios rollos enormes de cables colgando de los postes.

Insto a la Defensoría de los Habitantes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la prensa, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y a todos aquellos a los que nos afecta esta situación a hacernos eco y denunciar a las empresas irresponsables con nombres y apellidos y números de placa, porque están ocasionando contaminación visual y ambiental.

Empiecen en la avenida 61, calle 020, de Pozos de Santa Ana, con dos postes de luz que se encuentran a dos metros de distancia uno del otro.

Evelin Lamicq Quirós, Santa Ana

Así como hay evolución biológica, que consiste en el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones a lo largo de las generaciones originando la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra a partir de un antepasado común, a la nueva generación le propongo hacer evolucionar la frase “pura vida” por “excelente vida”.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Me presenté ante el guarda del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología para entregar los medicamentos que toma mi hermano que fue hospitalizado, además le llevaba jabón y lo necesario para su higiene personal, pero la supervisora de Enfermería no me permitió ingresar.

Federico Montero Mejía, San Pedro

El peaje de la ruta 27 fue elevado al máximo para que el tránsito pesado y los furgones no utilicen la vía. Esto beneficia a la empresa porque la autopista se deteriora menos y, por tanto, la inversión en mantenimiento cae. Por ende, tienen mayores ganancias al bajar sus gastos. El peaje prohibitivo y leonino para los furgoneros nos afecta a todos.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

