Cartas: Dos barrios de Upala sin internet

Los residentes en los barrios Verbena y Los Ingenieros, cantón de Upala, tenemos un problema que afecta derechos fundamentales como lo son la educación, el trabajo, la información, la salud y otros, ya que la compañía Claro es la única proveedora de internet y no hay señal. Solicitamos información y colaboración a la Sutel y el ICE y ni siquiera nos responden.

Ernesto González Maltés

Upala

Es parte del ideario nacional creer que solo las carreras universitarias superiores —del bachillerato y licenciatura en adelante— garantizan una sólida posición laboral en el futuro. Después de ver las elevadas tasas de deserción escolar causadas por múltiples factores, existe una razón cultural principal que, además del rezago educativo de los últimos años, conduce a este adverso resultado.

Debemos ir proscribiendo este dogma popular de las familias y la sociedad, y promover carreras técnicas que faciliten a los jóvenes continuar sus estudios para asegurarse una mejor calidad de vida y no caer en las garras de las bandas criminales, la drogadicción o la indigencia. Habría menos desempleo, inestabilidad e inseguridad.

El cambio cultural deben impulsarlo el gobierno, el MEP, el INA, las universidades públicas y privadas, los centros de formación técnica, los medios de comunicación y las redes sociales.

José Rugama Hernández

San José

El sábado viajé, utilizando Uber, de Montelimar a barrio Escalante, a las 6:57 a. m. No obstante, Uber debitó dos veces el costo, primero, a las 6:56 a. m., ¢1.460 y, a las 6:57 a. m., ¢1.470. Uber no cuenta con un número de teléfono para presentar el reclamo y en la app tampoco se puede. Espero me solucionen el problema.

Ronald Calderón Marín

Goicoechea

Casi seis meses después de que fui estafado utilizando mi tarjeta de crédito Credix, no dan respuesta a mis reclamos. Inmediatamente después de la transacción fraudulenta, me comuniqué con la empresa para avisar que yo no hice la transacción. La tarjeta la adquirí para comprar en EPA y Apple.

Humberto Espinoza Fonseca

El Guarco

Ante la proximidad del nuevo curso lectivo, es menester rememorar una etapa meritoria de la educación. En la década de los sesenta, el MEP tuvo la feliz iniciativa de crear el Instituto de Formación Profesional para capacitar a los egresados de secundaria y enviarlos luego a escuelas rurales en los lugares más recónditos.

Esos jóvenes, casi saliendo de la adolescencia y sacrificando los fines de semana para viajar a Heredia, cumplieron con responsabilidad las expectativas y alfabetizaron a muchos niños y jóvenes. Hace 50 años la APSE objetaba, como hoy otros gremios, las pruebas de bachillerato. Valga el recuerdo de valiosas decisiones ante las erráticas políticas actuales.

Milton González Castro

La Unión

La sucursal en Aserrí del Banco de Costa Rica tiene apenas dos cajeros. Las sillas de espera no son suficientes y hay gente de pie, porque la atención tarda un mínimo de 10 minutos por persona, y las filas antes de entrar son extensas.

Soy adulto mayor y aun así debo esperar casi una hora. Deben abrir por lo menos otra caja. Usualmente, el servicio aparte de la plataforma tiene una o dos desocupadas.

Freddy Francisco Méndez Castro

Aserrí

