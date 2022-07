Cartas: Consumidor clama apoyo

Cabletica eliminó cinco muy buenos canales y la tarifa mensual no sufrió ningún cambio. Ahora, como Liberty, quitó otros seis y cobra la misma mensualidad. El lunes había dos menos. Mientras tanto, ¿qué hace la Dirección de Apoyo al Consumidor?

Carlos G. Soto Rodríguez, San Juan de Tibás

Fallas educativas

Haber dejado la tarea educativa principalmente en manos del Estado trajo los males previsibles: las familias dejaron su seriecísima tarea educadora; quizá la cumplen en alguna medida, pero lo demás lo libran a que el Estado lo haga; el gobierno no puede educar a todo el mundo. Es imposible. No tiene ni idea de lo que hay que hacer, ni forma de cumplirlo.

En cambio, surgen defectos y resultados no calculados: burocracia abundante, papeleo y monserga infinitos que nadie entiende, a nadie convence y nada compone. Los costos son inconmensurables.

Existe confusión entre “estar en la escuela” y “ser educado”. La sociedad se descompone a ojos vistas, puesto que el bien común exige una forma de educar a sus propios miembros, pero al ser la educación estatal un acto fallido, y no contarse con otra posibilidad general y suficiente, se hunde la sociedad, porque las nuevas generaciones no saben qué deben hacer en este mundo que valga la pena, ni cómo hacerlo bien. Por todo lo expresado, se califica la situación de apagón educativo.

Guillermo Malavassi Vargas, Curridabat

Bienes descuidados

Aquí se pierden las armas del Ministerio de Seguridad, los rieles del ferrocarril, los cables del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). ¿Habrá peligro de que del inventario que dejó Riteve, después de un tiempo, no quede más que un cascarón?

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Revisión vehicular

Tengo un vehículo placa cero y oí que podrían multarme debido a la falta de la revisión vehicular, a pesar de que somos los últimos a los que nos toca junto con los terminados en nueve. Espero que hagan algo al respecto, aunque yo tengo la del 2022, pues pagué el marchamo. Pero no faltará algún tráfico que me detenga por esto.

Luis F. Bermúdez Esquivel, San José

Trámite adicional

Renové la tarjeta de crédito hace dos semanas y al querer utilizarla no servía, pues había un trámite más que debía hacer, a pesar de permanecer una hora y media en la fila para la renovación.

¿Para qué me entregaron la tarjeta si no es posible utilizarla y por qué no me dieron instrucciones de lo que se les ocurrió que faltaba?

Gerardo Huertas Arias, Heredia

Obras viales

Si el proyecto de ampliación de la calle de Coyol de Alajuela se ejecuta con el diseño de las autoridades del municipio a tres carriles y cuatro en los intercambios, siete bahías por sentido, pasos peatonales, espaldón, cunetas, aceras, ciclovías, evacuación pluvial diseñada y otros, valdría la pena que las autoridades locales valoraran la posibilidad de construir puentes de dos carriles sobre el río Alajuela en las calles Guevara y Mandarina.

Por otra parte, deberían ampliar el ya existente, de uno a dos carriles y sobre el mismo río, en el Salto. Estas estructuras contribuirían a la fluidez del tránsito del Coyol hacia la ruta 3 (San José y La Garita), no solamente durante el proceso constructivo de la obra —debido a cierres temporales, restricciones de paso y otros—, sino también una vez concluida, en virtud del fenómeno del tránsito atraído.

No debemos olvidar que la edificación de esta infraestructura podría coincidir con la construcción de la rotonda en Coyol, así como con la ampliación del corredor San José-San Ramón y la ruta 27 en el tramo San José-Siquiares, lo que agravaría el problema de los atascos.

Carlos S. Córdoba Delgado, Alajuela

Bajos rendimientos

Hemos sido testigos de una verdadera catástrofe en los rendimientos obtenidos en el 2022 por los fondos de pensiones complementarias. La mayoría de las operadoras dan explicaciones claras de los motivos de la situación, pero me gustaría conocer qué planes tienen al respecto. El asunto es realmente preocupante, y aunque piden calma a los afiliados, es muy difícil tenerla. Espero una respuesta.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

