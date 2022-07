Cartas: Confusión de nombres

Recibo llamadas de Credomatic para cobrar deudas de una señora con nombre y primer apellido iguales a los míos. Les he explicado innumerables veces que no están llamando a la deudora, sino a otra persona que tiene número de cédula de identidad y segundo apellido distintos.

Mensajeros de la institución me han buscado incluso para entregarme una nueva tarjeta de crédito, que le pertenece a la deudora, a la que creen que localizan para que pague sus deudas.

Cada vez que me pongo en contacto con Credomatic, prometen que van a solucionar el problema, pero no lo hacen. Nada cambia. Ya no sé qué hacer porque mis acciones hasta ahora han sido infructuosas.

Sofía Rodríguez Beer, Escazú

Ayuda a tiempo Copiado!

El 23 de junio comprobé que Superman existe. No me refiero al superhéroe de las películas, sino a un ciudadano común que vio a la distancia cuando un delincuente le arrebató el celular a mi nieto.

El hombre aceleró la moto, alcanzó y enfrentó al ladrón. No es un héroe anónimo, se llama Víctor Castro. Aparte de eso, en un gesto de honradez poco común, como perdió de vista a mi nieto, buscó en el dispositivo y encontró el número telefónico de la abuela, y la llamó para devolver el aparato.

Para mí, este caballero es un ejemplo. Yo diría que es una especie en vías de extinción. Como abuelo, mi eterno aplauso a este ciudadano ejemplar.

Rafael Ángel Lara Lara, San Francisco de Dos Ríos

Pago con tarjeta Copiado!

Durante 15 años o más, he hecho mis compras a una empresa de comercio electrónico. Mi negocio depende de ello, pero el Banco Davivienda ya no me permite pagar a esa empresa con mi tarjeta porque, según ellos, reciben muchas quejas por hackeo.

La solución que me plantean es ir personalmente al Banco y entregarles una carta donde los libere de responsabilidad. No solucionan nada por teléfono ni por correo.

Luis F. Van der Laat Rocha, Escazú

Inusual petición Copiado!

He sido cliente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) durante 45 años. Tengo un plan pospago para mi celular y lo renuevo reiteradamente. Llamé para indagar sobre los requisitos para adquirir otro teléfono con otro plan pospago, y me dijeron que debo presentar certificación de ingresos y más, aunque soy cliente conocido del ICE.

“Lo siento, es lo que dice el reglamento”, me respondieron. O sea, es como llegar al ICE y borrón y cuenta nueva: desmuéstreme quién es usted y cuánto gana. Las amenazas al ICE no vienen de la competencia externa, sino de la incompetencia interna. ¡Qué pena!

Habib Succar Guzmán, Zapote

Alquileres estatales Copiado!

Para la diputada Pilar Cisneros, los alquileres que paga el Estado son abusivos y constituyen un verdadero derroche. “Hoy sabemos que pagamos ¢40.000 millones en alquileres y otros ¢10.000 millones que gastan los bancos estatales”, aseguró ante el Plenario. Mencionó contratos con aumentos que superan el índice de inflación, otros que se pagan en dólares y se renuevan automáticamente o continúan vigentes por plazo indefinido.

Señaló que algunos edificios sufren serias fallas de mantenimiento o incumplen medidas que exigen las instituciones del gobierno, entre ellas, rampas o ascensores.

A la luz de la crisis en el país, urge que el gobierno estudie en profundidad las condiciones que estipulan esos contratos y, cuando menos, los renegocie bajo otras condiciones. Es de esperar que en el futuro se logre concretar la construcción de un centro de gobierno, propuesto hace años, que eliminaría la necesidad de los astronómicos alquileres.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Datos sobre covid-19 Copiado!

Con el argumento del hackeo no se volvió a dar ninguna cifra sobre la covid-19. Mientras tanto, todo el mundo anda en una pura fiesta, como si ya no hubiese pandemia.

¿Será que las autoridades del Ministerio de Salud no pueden hacer una llamada telefónica a los cuatro hospitales principales, preguntar cuántos pacientes hay internados por coronavirus y cuántos hay en las unidades de cuidados intensivos? Así, publicarían el dato y tendríamos un parámetro que nos diría en donde estamos parados.

Jorge Acuña Calvo, San Francisco de Dos Ríos

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen.

No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.