Es imperativo considerar el necesario cierre de algunas instituciones públicas que no son más que cascarones que carcomen nuestra maltrecha economía. Nos duela o no, nuestro país no está en condiciones de seguir cargando al pueblo con más impuestos, con una política migratoria de fronteras abiertas y una inseguridad ciudadana que rebasa los limites de lo impensable.