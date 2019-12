Difícilmente, las reformas al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) beneficiarán a los ciudadanos porque no hay dinero. Ni el Estado ni los patronos, y mucho menos los trabajadores, pueden aportar más. La carencia de recursos fiscales, el desempleo y el envejecimiento de la población son obstáculos enormes. Las reformas no deben confundirse con “fortalecer” el IVM; la verdad es que se trata de salvarlo de la extinción y ajustarlo a las posibilidades como un “sistemita” de pensiones mínimas para que los adultos mayores sobrevivamos. El discurso oficial colmado de eufemismos solo funciona para tapar que la administración no cumplió lo dispuesto en la ley y la Constitución, y ahí está el mayor peso de la crisis.