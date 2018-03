Alguien debería investigar al Banco Popular. Tendríamos que saber, ya que nos obligan a financiarlo, cuantos miles de millones de colones se gastan en publicidad, porque patrocinan hasta una carrera de tortugas. Pena les debería dar gastar tanta plata. Igual sucede con el Banco de Costa Rica, el Nacional y Bancrédito: gastan a manos llenas y dan millones de dólares en créditos porque no tienen que sacar un cinco de su bolsa y si hay pérdidas no importa porque no asumen ninguna responsabilidad.