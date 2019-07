Me identifico mucho con el artículo de Velia Govaere, del 7 de julio en “Página quince”. Me duele mucho ver a mi país siendo manipulado por un grupo de sindicalistas inescrupulosos, a los cuales no les importa el daño que le hacen a Costa Rica. No es cierto que representan a la sociedad; a la mayoría no. Están en su derecho de manifestarse, pero no a coartar el libre tránsito de los demás. Eso es violencia.