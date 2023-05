Año perdido debido a una decisión médica

En junio del año pasado, me dieron una referencia para que en el hospital Tony Facio me quitaran una cicatriz queloide. Cuando fui en julio, me dijeron que no iban a recibirla porque el dermatólogo estaría 15 días de vacaciones. Esperé 15 días y me presenté de nuevo con la referencia, pero el especialista todavía no había regresado.

