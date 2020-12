“Hay un nivel de dilución que es seguro. Ojo, no que es efectivo, que es seguro. Muchas personas que hacen estos preparados en casa, a lo mejor están consumiendo una cantidad tan pequeña del producto que no van a manifestar efectos, sin embargo, no podemos garantizar que el producto que tienen no esté del todo diluido para que no pase el umbral de seguridad”, dijo la farmacéutica.