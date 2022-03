Cuenta de Rodrigo Chaves divulga noticia falsa sobre equipo de Figueres

Una cuenta en Twitter del candidato presidencial Rodrigo Chaves replicó, este lunes 21 de marzo, una noticia falsa sobre personas que supuestamente integrarían un eventual gobierno de José María Figueres. El comando de campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) reconoció que se cometió un error al replicar información incorrecta, e indicó que están “reforzando las medidas” para que la situación no se repita.

Lo que reprodujo la cuenta @RodrigoChavesR fue un montaje que simula ser un artículo publicado por Noticias Columbia el pasado 27 de febrero, titulado “Avila y Marin junto con figuras del enterrado PAC, serían parte del gabinete de José María Figueres”.

Sin embargo, Noticias Columbia nunca publicó esa supuesta noticia. El artículo verdadero, firmado por el periodista Luis Diego Marín, dice “Pediatra María Luisa Ávila y epidemiólogo Rodrigo Marín anuncian apoyo a José María Figueres”.

La falsedad la publicó la cuenta CataVHicken, la cual sistemáticamente divulga desinformación y noticias falsas.

A su vez, la publicación fue replicada por el perfil @RodrigoChavesR, el cual es de uso personal de Chaves, según lo confirmó su equipo de comunicación en una declaración solicitada por La Nación.

“Una de las personas que administra las redes lo hizo desde el perfil personal de don Rodrigo. Apenas nos percatamos del error, inmediatamente se eliminó y, a nivel interno, estamos reforzando las medidas para que no se presente de nuevo”, indicó el comando del PPSD.

Consultados por este medio, los médicos María Luisa Ávila y Rodrigo Marín —a quienes hace referencia la noticia falsa— dijeron que no han recibido ni aceptado invitación alguna a conformar un eventual equipo de gobierno de José María Figueres. Aseguraron que solo anunciaron su apoyo al Partido Liberación Nacional (PLN), en calidad de ciudadanos.

“Ni en ningún puesto del gabinete NUNCA me han prometido ni he pedido algo; solo di mi adhesión como ciudadano de un país libre u democrático”, afirmó Marín, quien dijo que “puede jurar” que no ha hablado ni con Figueres ni con ninguno de sus colaboradores sobre ocupar un puesto de gobierno.

La campaña del PPSD confirmó que la cuenta en Twitter @RodrigoChavesR la utiliza, de forma personal, el candidato. El error, según el comando, lo cometió una persona del equipo.

Por su parte, la exministra de Salud, María Luisa Ávila, dijo que, aunque apoya a Figueres en esta campaña, no tiene intenciones de regresar a un puesto en el Poder Ejecutivo, pues, además, ya tiene planes y compromisos adquiridos para los próximos meses.

“Aunque sería un enorme honor, no podría aceptarlo, y eso que circula no es cierto. Y aquí no soy como Pilar Cisneros, usted tiene mi palabra de que, en un gobierno de José María Figueres, como espero que ocurra, no voy a formar parte del gabinete”, declaró la pediatra.

Por aparte, la campaña del PLN indicó que José María Figueres “no ha hecho nombramientos de ninguna índole respecto a su eventual Gabinete”.

