Antivacunas exigen a Rodrigo Chaves quitar mascarillas y vacunación obligatoria

Grupos antivacunas que reúnen a miles de costarricenses presionan al presidente electo, Rodrigo Chaves, y a sus jerarcas designados, para que suspendan el protocolo de uso de mascarillas y cumplan con su promesa de campaña de eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19.

En Telegram, canales como Defendamos Costa Rica, del cabecilla antivacunas Marco Albertazzi; Patriotas Costa Rica; y Patricio Villeda insisten en que Chaves debe acabar con ambas disposiciones en los primeros días de su mandato, el cual iniciará el domingo 8 de mayo. Dichas plataformas publicaron mensajes a favor del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en los días previos a la segunda ronda de elecciones, con el argumento de que solo Rodrigo Chaves acabaría con las medidas sanitarias de combate a la covid-19.

“Posiblemente vamos a votar por chaves (con el perdón de Dios), pero solamente porque aseguró que no van a joder a los empleados públicos con la obligatoriedad de las vacunas... NADA MÁS, no significa que nos guste ni que lo apoyemos PARA NADA !!!!!!. (sic.)”, dice un mensaje que les envió la plataforma de desinformación Patricio Villeda a sus 6.400 suscriptores, el día antes de la segunda ronda.

Dicha promesa, en efecto, fue realizada por el propio Chaves y varios de sus colaboradores cercanos, como el vicepresidente electo Stephan Brunner y la hoy diputada Pilar Cisneros, cuando aún estaban en campaña contra José María Figueres y el Partido Liberación Nacional (PLN).

“Yo me vacuné tres veces, los científicos en Costa Rica dicen que es mejor vacunarse, pero en Costa Rica la gente no es ganado, no es gente que usted le mete una aguja a la brava. Los niños de 5 a 11 años, diay, la familia es la familia; entonces yo soy respetuoso de cada quien, pero sí les aconsejo: cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla. Yo me vacunaría, pero en mi gobierno nadie los va a obligar a vacunarse nada”, dijo el entonces candidato, en Guatuso.

En los días previos al 3 de abril, cuando se realizó la segunda ronda electoral, canales de Telegram antivacunas que reúnen a miles de costarricenses publicaron mensajes a favor del entonces candidato del PPSD, con el argumento de que él eliminaría las medidas sanitarias contra la covid-19. Un video en el que Pilar Cisneros habla de que Chaves no obligaría a nadie a vacunarse fue ampliamente divulgado.

Enojo de antivacunas tras elecciones

No obstante, a lo interno de estos grupos, empezaron a circular mensajes de alerta el 4 de abril, cuando, menos de 24 después de resultar electo como presidente de la República, Chaves dijo en conferencia de prensa que cualquier decisión sobre la vacunación contra la covid-19 la analizaría el personal técnico del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Horas después, el sitio web crprensa publicó un blog titulado “¿Se burló el presidente electo de los costarricenses? Sobre la obligatoriedad de la vacuna”, en el cual criticó el “cambio de discurso” de Chaves sobre la vacunación. Al día siguiente, Defendamos Costa Rica publicó en Telegram una carta que censuró la nueva posición del presidente electo.

“Tanto a nosotros como movimiento ciudadano, así como a una importante parte de la población, nos preocupó que el día de ayer, luego de ser consultado usted por los medios con respecto de la inoculación obligatoria, se señaló que de definir eso se encargarían los entes técnicos, lo cual va en contra de lo que usted afirmó en Guatuso en una de las giras de campaña”, dice la carta, en la que el grupo también le solicitó al mandatario electo una audiencia.

Chaves y su equipo prometieron en campaña que vacuna contra covid-19 no sería obligatoria Durante la campaña previa ala segunda ronda, afirmaron que en un Gobierno del PPSD ni los empleados públicos ni los niños tendrían que vacunarse contra la covid

El viernes 22 de abril, la ministra de Salud designada, Joselyn Chacón, aseguró que la vacunación seguirá siendo obligatoria para los menores de edad. Para los empleados públicos, declaró que se evaluará, con el fin de que quienes han sido separados de sus cargos recuperen su ingreso, de alguna forma que no comprometa la salud pública. Añadió que durante su gestión no despedirá a nadie por no estar vacunado.

Chacón afirmó ese día que las exigencias de los grupos antivacunas “no van a incidir” en la toma de decisiones sobre ambos temas. “Por supuesto que tienen sugerencias y demás, pero realmente la ciencia y la ética no son cuestionables, y la ciencia siempre va por adelante”, afirmó Chacón.

Consultada por La Nación, la futura jerarca afirmó que no ha sostenido ninguna reunión con dirigentes del grupo Defendamos Costa Rica, ni sabe si la han intentado contactar. “Pero estaré abierta al diálogo posterior al inicio de gobierno”, declaró Chacón.

Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD, afirmó que los diputados de esa agrupación no han discutido el tema.

En páginas web y canales de Telegram antivacunas las declaraciones del presidente electo y la futura ministra de Salud sobre el uso de mascarillas y la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 en el próximo Gobierno causaron molestia.

¿Y la mascarilla?

En los canales de Telegram en los que se comunican y organizan los grupos opuestos a las medidas sanitarias existe optimismo sobre la posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves acabe con la directriz de utilizar mascarilla en espacios cerrados, en particular porque el propio mandatario electo suele participar de reuniones y conferencias de prensa con su boca descubierta.

El viernes 29 de abril, consultado sobre los motivos por los cuáles no utiliza el equipo de protección pese a que las autoridades actuales aún lo requieren, Chaves reafirmó que su intención es acabar con dicha norma.

“Estamos sentados, aquí no hay contradicción La ministra dijo que lo iba a eliminar y yo creo que para ahí vamos. Muchas gracias”, dijo el presidente electo.

No obstante, lo que declaró Chacón el 22 de abril fue que el uso de dicho implemento se mantendrá cuando ella asuma el cargo, y que su eventual eliminación se daría de forma paulatina, según el comportamiento de la pandemia. “Este es un proceso de transición, hay que llegar a revisar todo a ver cómo está; la ola aún continúa posterior a Semana Santa. Podemos hacerlo estacional, más sin embargo, las mascarillas por el momento continúan”, adelantó la médica.

Tales declaraciones causaron enojo en los sectores antimedidas sanitarias.

“Si esto es así, qué mal están empezando…Yo no la he escuchado decir eso, sin embargo, sé que la prensa canalla y vendida está mordida de que esté ahí y no Figueres”, publicó Defendamos Costa Rica, horas después de la conferencia.

“(...) en la campaña la vimos (a Chacón) metida en tumultos en camiseta azul, verde y blanca, en tenis y SIN MASCARILLA, lo que confundió (para bien) a muchos ticos, que votaron por ellos SOLO POR ESO (sic.)”, publicó, por su parte, Patricio Villeda.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, les pidió a los diputados, este miércoles, que utilicen la mascarilla mientras estén en el plenario y en las instalaciones del Parlamento. En el nuevo grupo de diputados, son pocos los que utilizan el tapabocas, pese a que las disposiciones exigen utilizarlo a todas las personas en el Congreso.

Arias hizo la solicitud dos días después de que el legislador Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), diera positivo en la prueba de covid-19.

En los canales de grupos antivacunas se celebra el hecho de que Rodrigo Chaves no utilice la mascarilla durante sus conferencias de prensa, como una señal de que podría eliminar dicha medida en los primeros días de su Gobierno.

Promesa de campaña

Mientras aguardan las medidas oficiales que anuncie el próximo gobierno en relación con la pandemia, las plataformas antivacunas recirculan entre sus seguidores las promesas que, al igual que Chaves, hicieron Cisneros y Brunner durante la campaña electoral.

“Lo que les quiero decir es que Rodrigo Chaves ha dicho públicamente que él está a favor de las vacunas y que él está vacunado, pero que él no va a obligar a nadie a vacunarse; no, no es justo”, aseveró Cisneros en un video grabado por una simpatizante, en un acto de campaña.

En otro audiovisual, grabado especialmente para los grupos de Facebook Igualdad de Derechos para Padres y Amparo Niños de Costa Rica, Brunner dijo: “Pensamos que la vacunación salva vidas, estamos convencidos de que es un mecanismo válido; sin embargo, si las personas por alguna razón, ya sea médica o no médica, tienen el convencimiento de que no quieren ser vacunados, nosotros pensamos que el Estado no debe obligarlos. Los vamos a tratar de convencer, les vamos a poner en claro las ventajas de una vacunación, pero si a pesar de esta asesoría ustedes deciden no vacunarse, no los vamos a obligar”.