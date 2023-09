Claudio Ciccia, ‘el más listo de la clase’ detrás de cámaras

Esa frase que Claudio Ciccia dedica al jugador que se aviva, el que está metido de lleno en el juego, el que se adelanta a sus rivales, el astuto y técnico para aprovechar la oportunidad, podría aplicársele a él mismo. No tanto al Claudio Ciccia que aparece en la pantalla de su televisor, si bien no lo hace nada mal, sino al que detrás de cámaras se ha convertido en empresario de la producción audiovisual.

Claudio Ciccia llegó a Costa Rica como un delantero de alto calibre. Goleador histórico del Cartaginés, sin embargo luego de su carrera deportiva, el exjugador descubrió en el camino una pasión que desconocía: la televisión.

La historia comenzó como analista deportivo para el mundial de Brasil 2014 en el canal TDMás; sin embargo ahora, nueve años después, el exgoleador ya tiene su propia productora audiovisual, con tres productos conocidos bajo su sello, además de otros trabajos independientes como servicios profesionales. Si una empresa tiene un seminario o una actividad recreativa y desea dejar un registro audiovisual, por ejemplo, Ciccia puede darle el servicio.

El amor por la TV se dio de repente, porque en realidad Claudio no sabía que tenía esa pasión por la pantalla chica.

“Te voy a ser sincero: yo creo que no fue un sueño que busqué, se fue dando conforme empecé a entender el mundo de la comunicación. Comenzó hace 10 años, cuando me vinculé a TDMás para el Mundial de Brasil y empecé a descubrir este mundo que me cautivó”, dijo.

En 2016 fue cuando su carrera como productor tuvo un gran impulso, gracias a un acuerdo con la televisora para tener su propio espacio.

“Tengo un gran socio que es Juan Carlos Loría. Empezamos a conversar y comenzamos a explotar la posibilidad de hacer producciones. Empezamos espacios de contenidos, invertimos y se creó CC18 Producciones”, contó.

Los programas que en la actualidad tiene el uruguayo son FutGolf, Futbol Club y Por Goleada. Además de que ya logró extenderse a otros aliados como Radio Columbia.

Ciccia tiene en su equipo una decena de personas, además de tecnología de primera línea como cámaras 4K, un dron, pantallas proyectoras, mixer, entre otros instrumentos necesarios para una producción profesional.

“En febrero de este año tuvimos un punto importante que nos motivó mucho, porque estrenamos nuestro propio set. Desde este lugar nosotros sacamos los diferentes programas que tenemos”, puntualizó.

Ahora Claudio se enfoca para el 2024 en profesionalizarse como productor, ya que ha recibido cursos en mercadeo digital, iluminación, entre otros temas vitales para su negocio.

“Mi objetivo a corto plazo en este año es establecer el contenido multiplataforma, quiero seguir con los cursos, los streaming corporativos, y darle un salto con contenidos que tengan que ver con entrevistas fuera del país, llevar la productora con productos internacionales”, declaró.

Para el exjugador de Cartaginés y Alajuelense, sin duda del fútbol hay un aprendizaje para esta etapa de su vida.

“La vida te va enseñando cosas, el fútbol fue durante 20 años algo primordial, el fútbol te da un manejo integral en la formación de grupo, en cómo gestionar, porque siempre hay grupos con factores, uno como director también debe saberlo. La mayor enseñanza es saber gestionar los grupos”, enfatizó.