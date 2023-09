Youstin Salas, el volante del Saprissa que sueña con tener un camión de comidas

Youstin Salas es un jugador de fútbol, pero su personalidad tiene algo de chef. El jugador del Saprissa desarrolló, ya en su edad adulta, un gusto por la cocina que pocos le conocían y que sorprendió incluso a su esposa, Dilana Espinoza.

Salas aprendió de su famosa “Tía Lis”, quien es su principal asesora en la cocina y además una de las cocineras más reconocidas de Cariari. Pero el volante no se quedó solamente con el conocimiento que ella le transmitió, sino que buscó instruirse por su cuenta.

Cuando Youstin toma la cocina como su zona de trabajo, lleva consigo su teléfono celular, porque busca el platillo que va a preparar en YouTube para así seguir los consejos de expertos. También acostumbra hacer videollamadas con su tía para que ella le dé sus comentarios y ‘trucos’.

“Mucho lo aprendí viendo videos en YouTube, además de que soy sincero: echando a perder aprendí bastante. Me encanta hacerlo con mucho amor y cariño para las personas que están cerca de mí”, expresó.

El futbolista es el encargado de la cocina de su casa dos veces por semana, días en los que su esposa no solo se desentiende, si no que pierde ese espacio de la casa, pues Youstin tarda todo el día preparando sus platillos.

Youstin Salas es un amante de la cocina. El futbolista del Saprissa hace comida caribeña. Fotografía: Cortesía

De hecho, Salas es sumamente ordenado; trasto que ensucia, trasto que lava de inmediato.

“Vieras que él es súper ordenado, al punto que puede durar todo el día ahí. Pero cuando yo vuelvo a la cocina no hay platos sucios, todo queda limpio como si nada hubiera pasado”, expresó Espinoza.

Los principales platos que elabora Youstin tienen que ver con la comida caribeña, además de la especialidad de la casa: el arroz con pollo.

“Me encanta hacer pollo caribeño, picante, rico. Mi hija mayor, Mila, es una amante de mi arroz con pollo, entonces la verdad es que lo que tiene es demasiado amor porque es para ella”, dijo.

Tal es la pasión por la cocina de Salas y su familia, que en planes a mediano plazo está tener un ‘Food Truck’ (camión de comidas).

“Mi hermano menor sí es cocinero, él tiene un emprendimiento en el barrio y él podría ayudarme. Pero sí nos gustaría algo como un Food Truck, no tanto un restaurante”, detalló Youstin.

Si alguna vez usted tiene la oportunidad de disfrutar de la comida de Salas, debe saber que el guapileño también hace postres como empanadas de dulce de leche.

“Con la repostería sí me gustaría tomar cursos y demás, porque me llama mucho la atención”, puntualizó.

Salas se ve a futuro como un empresario del mundo de la gastronomía, pero no como la persona encargada de elaborar las comidas. “Es que me gusta hacerlo para quienes amo, pero la pasión no da para tanto”, finalizó entre risas.

Al menú de Salas se le pueden añadir platos como chifrijo, chilaquiles, nachos, entre otros, que ya ha ido perfeccionando junto a su esposa. Youstin Salas es un aguerrido volante del Saprissa, pero también un chef en proceso.