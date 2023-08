Kendall Waston, el gigante de Saprissa que fuera de la cancha quiere ser agricultor

En 2020, Kendall Waston ni siquiera veía de cerca el retiro del fútbol nacional. De hecho, un par de años atrás había tenido una participación de ensueño en la Copa del Mundo Rusia 2018; no obstante, luego de una carrera que se inició en 2006, él y su familia comprendieron que era el momento de empezar a construir una vida más allá de la cancha.

Waston se declara un apasionado de la gastronomía, por lo que siempre ha sido partidario de cultivar su propia huerta en casa. Ante esto, en medio de la pandemia, empezó a hacer pruebas sembrando fresas y en un abrir y cerrar de ojos desarrolló lo necesario para convertirse en un productor.

Así fue como nació el primer ‘bebé’ empresarial de Waston y su esposa, Priscila Robles.

“Fuimos planeando hacer cosas que nos fueran productivas y no depender 100 por ciento del fútbol”, explicó.

WBhydroponics comenzó a producir a gran escala y tiene como su sede las faldas del volcán Poás. Ya desarrollan fresas, pero en un periodo cercano (este mismo año) esperan poder incursionar en el mundo de los arándanos y así tener una mayor oferta para los diferentes clientes.

Pero el espíritu empresarial de Waston y Robles no se detuvo ahí. El alto defensor, amante del deporte, lidió desde el inicio de su carrera con problemas de movilidad en su cadera.

El futbolista encontró en el Jiu Jitsu una posibilidad para combatir esa ‘debilidad’ en su juego, sobre todo porque le permitía ejercitarse sin poner en peligro su físico, el cual es primordial mantener en óptimas condiciones.

“Uno no sale con la cara sangrando ni nada, entonces eso me encantó porque me quitó los problemas en la cadera y me permitió combatir un tema que necesitaba corregir para mi desempeño en el fútbol. Me enamoré de las artes marciales, porque encontré dos socios que son luchadores de MMA; con ellos se presentó la oportunidad de tener un gimnasio”, explicó.

Wolfit Gym es el segundo emprendimiento de Waston y su esposa, y actualmente le dedican más tiempo, ya que nació hace un par de meses.

“Wolfit es un gimnasio ubicado en Moravia, donde ofrecemos clases de Artes Marciales Mixtas y Cross Training. De hecho, el 1° de setiembre tendremos un evento de jiu jitsu brasileño”, resaltó.

Aunque no tiene formación en administración, Kendall no ha tenido miedo a la experiencia de emprender.

“Yo no estudié administración; al inicio lo intenté cuando tenía 21 años, pero no me apasionó. Emprender es duro, el sueño es que todo sea un ¡boom!, pero dependemos de la gente, vamos avanzando, creciendo”, resumió.

Kendall Waston entrena en Wolfit, el gimnasio que tiene en el que se enfocan en las artes marciales. Fotografía: Cortesía

El futbolista explicó que se ha enfocado en delegar funciones y, sobre todo, en desarrollar con orden.

“Lo comparo con mi carrera, que ha sido difícil y de mucha lucha, pero esas batallas me han servido para ver resultados después. Todo sacrificio vale la pena, es algo que tengo clarísimo”, reflexionó.

¿Cómo es Kendall Waston como empresario?

“Siempre trato de valorar todas las partes, quizás más en el aspecto sentimental, en el tacto. Procuro hablar mucho con las personas, sin que se sobrepase la línea del abuso. Cuanta más hermandad pueda tener con los colaboradores y clientes, mejor. Uno debe sentirse en casa, en un ambiente familiar”, compartió.

Kendall Waston disfruta de su faceta lejos de los terrenos de juego y, aunque no lo vea en un futuro cercano, le gustaría experimentar en el mundo de los bienes raíces.