Vicealcaldesa de Liberia denuncia vandalismo luego de marcha por las mujeres

La vicealcaldesa de Liberia, Arianna Badilla Vargas, interpuso la noche del martes una denuncia ante el Ministerio Público contra un pequeño grupo de mujeres, quienes vandalizaron edificios en esa ciudad de Guanacaste durante una marcha pacífica en el marco del Día Internacional de la Mujer. Además, dijo, ella fue insultada y amenazada.

La funcionaria confirmó además, este miércoles, la detención de una manifestantes de apellidos Saborío Sánchez, de 21 años, y vecina de barrio La Victoria, quien fue capturada en video pintando el símbolo de Liberia en el parque de esa comunidad. Imágenes de la jornada difundidas en redes sociales muestran el momento en que la Fuerza Pública detuvo a la joven, mientras otras participantes la emprendieron a patadas contra la unidad policial.

Según Badilla, este miércoles también se presentaría ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a pedir que se indague el caso de otra mujer captada en tomas realizadas por el noticiero local ALÓ Noticias, cuando rayaba los muros del templo católico.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que ocurren hechos de vandalismo luego de las actividades en el Día Internacional de la Mujer. La vicealcaldesa afirmó que también el año pasado un grupo de mujeres, el cual describió como agresivo y violento, dañó con pintura edificios en la ciudad.

En el 2021, afirmó, fue vandalizado el Museo de Guanacaste luego de una marcha que, como este año, había transcurrido con total normalidad.

“Toda la marcha fue pacífica. Cuando me alertan del vandalismo me trasladé al parque y vi los daños. Incluso, me topé a tres de las muchachas a quienes les pedí que podían manifestarse pero sin causar daños y también les reclamé por la pintura en el monumento. Ahí mismo empezaron a insultarme y a amenazarme a gritos. Me dijeron de todo y luego se fueron a rayar todo el muro de la iglesia Inmaculada y también las aceras”, declaró la funcionaria.

Badilla lamentó profundamente que la manifestación haya sido “manchada” por estas personas e incluso se declaró “dolida” como mujer y servidora pública por todo el giro al final de la jornada.

“Como mujer, laboralmente he tenido montones de confrontaciones con muchos hombres y he tenido problemas laborales y estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo con el vandalismo o con dañar el patrimonio público o los insultos o hacer cosas indebidas. Afortunadamente intervino la Fuerza Pública. Ellas son muy agresivas y, por la forma en que me trataron, no tengo duda que podrían agredir a alguien”, concluyó.

Los muros de la Catedral de La Inmaculada Concepción en Liberia amanecieron pintados este miércoles gracias a un grupo de vecinos que cubrió los mensajes dejados en la víspera. Cortesía: ALÓ Noticias.

Su indignación también la compartieron liberianos quienes al ver los daños en el templo, buscaron brochas y tarros de pintura para restaurar sus paredes. Anne Argüello, excandidata a diputada por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE) fue parte del grupo que este martes pintó la iglesia para borrar los mensajes.

“Como mujer, me avergonzó que otra mujer hiciera actos como estos. Una iglesia pintada con mensajes inadecuados para esta comunidad y sus visitantes es algo que no podíamos dejar así” explicó Argüello quien se sumó a otros voluntarios y el sacerdote Efrén León Cerdas, cura párroco de esa comunidad. Todo el trabajo, agregó, lo terminaron poco después de la 1 a. m. de este miércoles.

Este martes, pero en San José, el diputado electo por el Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig Mintz, también terminó rociado con pintura después de ser recibido con gritos e insultos por otro grupo, luego de la marcha del Día Internacional de la Mujer realizada en la capital.

Los ofensores se encontraban en la plaza de la Democracia, donde Feinzaig se presentó, pero fue recibido con gritos de “clasista” al excandidato presidencial.

Videos publicados en redes sociales reflejan cómo varias personas enmascaradas lo expulsan de la manifestación, y mientras Feinzaig se retira, lo rocían con pintura en aerosol.