“Muy pronto, cuando ingresen al sitio van a poder encontrar un espacio donde van a tener que seleccionar qué tipo de gestión tienen que hacer. Esto también se vuelve relevante, porque no solamente podrán cargar documentos que no pudieron cargar en la primera etapa, sino corregir. También, por supuesto, darse de baja si la persona tiene un cambio en la situación laboral y solicita que ya no se haga más la transferencia”, explicó Dinarte.