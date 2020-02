“Se le puede dar importancia a esta lista (de notarios que celebraron matrimonios gays) que pide el juez porque hay un principio que sí es muy válido, pero solo como principio: los notarios no podemos ser flexibles en interpretar la ley, tenemos que ser estrictos, no nos toca opinar, no nos toca poner nuestros valores en la mesa cuando hago algo como eso, porque estamos obligados a cumplir con cada uno de los pequeños preceptos que existen para hacer un contrato. Tenemos un deber de lealtad con los clientes de que nuestro acto es válido, no un acto político. Un notario no hace actos políticos dentro del protocolo, hace negocios, acuerdos de familia, adopciones y reconocimientos.