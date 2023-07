Visa a Estados Unidos: Embajada denuncia estafas con promesas para adelantar entrevista

Si requiere sacar visa para viajar a Estados Unidos, tenga cuidado o podría ser estafado. La alerta la hizo John F. Larrea, cónsul general de Estados Unidos en Costa Rica, quien confirmó la detección de fraudes ligados a pedidos para distintos tipos de visados de ingreso a suelo estadounidense.

Los timos provienen de individuos, e incluso empresas, que estafan a los solicitantes con la promesa de gestionar el adelanto de la entrevista o les prometen la obtención del visado.

El diplomático confirmó a La Nación que este año han percibido “como nunca antes” los engaños para “agilizar” el trámite. El funcionario insistió en que el único sitio legítimo para hacer las gestiones es desde la página: https://www.ustraveldocs.com/

“Sé que hay empresas que prometen adelantar la fecha de la entrevista y les dicen que obtendrán la visa, por desgracia vemos mucho fraude y en especial este año. Queremos que la gente no sea estafada. No paguen por adelantos de citas, en particular a quienes prometen o dicen tener contactos internos; esto no es cierto”, enfatizó.

La situación, dijo, se agravó este año debido a un repunte inédito de solicitudes de visado. En lo que va del 2023, la Embajada ha procesado más pedidos y otorgado más sellos que en cualquier otro momento.

Según la Embajada, este año se han tramitado más solicitudes y otorgado más visados a los ticos que en cualquier otro momento. Edificio de la sede diplomática en Pavas. Fotografía.

En los primeros cinco meses del 2023, según datos del Departamento de Estado, los ticos habían obtenido 27.000 visas. Del 2012 al 2022, Costa Rica ha permanecido entre los 10 primeros lugares por cantidad de visados B1/B2 (Turismo/Negocios) otorgados entre 34 países de América y el Caribe.

LEA MÁS: Visas a Estados Unidos: ¿cuántas han recibido los ticos para pasear o hacer negocios en 25 años?

“Estamos produciendo más visas que nunca. Hoy la demanda para una entrevista de primera vez está en un nivel histórico, nunca habíamos visto tantos pedidos. Luego de dos años de pandemia, las personas quieren viajar y esto ha creado una demanda enorme que aprovechan los estafadores”, advirtió.

Larrea agregó que quienes se dedican a estos timos también tienen claro ese crecimiento y buscan sacar provecho del desconocimiento sobre cómo se realiza el trámite. Por ello, señaló, la sede diplomática procura reducir los tiempos de espera.

Según el cónsul, hace unas semanas, la espera para una entrevista de primera vez era de 520 días pero han logrado reducirla a unos 375 días. “Algo así como 25% pero todavía falta más por hacer”, admitió.

Decir la verdad Copiado!

Larrea insistió en que una solicitud de visa B1/B2 no es un proceso documental que imponga la presentación de documentos fuera de los indicados en los requisitos del trámite.

“El oficial, durante la entrevista, analiza el historial de la persona, si nuestro oficial queda convencido que esa persona volverá a Costa Rica, no le pedirá documentos de ningún tipo. Quizás lo haga para aclarar dudas, pero no es un proceso documental”, comentó.

Recordó que la lógica de la entrevista es suscitar confianza, pero tienen que estar alertas porque en todos los países del mundo hay oportunidades de fraude y personas dispuestas a aprovecharse.

“Si nosotros dijéramos que vamos a pedir un documento X como nuevo requisito, eso abriría la puerta a otros tipos de fraude, surgirían personas dispuestas a estafar y queremos evitar cualquier posibilidad de que nuestros clientes sean víctimas de engaño”, aseveró.

LEA MÁS: Visa a Estados Unidos: proveedor anuncia cambios importantes en trámite de renovación

El funcionario fue claro en que cuando un solicitante de primera ocasión acude a entrevista, esa persona debería ser la responsable de los datos incluidos en su formulario de pedido.

Es decir, si alguien acude a la cita y desconoce la información de su formulario (porque pagó a un tercero para hacerlo en su nombre) esto puede generar dudas en el oficial que lo atiende. Si percibe inconsistencias al hacerle preguntas, ahí mismo puede ocurrir un rechazo.

Para el cónsul, los interesados deberían realizar sus pedidos de visado con integridad y sin temor.

Si bien reconoció que el trámite podría ser intimidante, recordó que no es difícil y hay instrucciones en el sitio oficial de la sede diplomática en español para guiar en cada paso.

Larrea sí aconsejó que cada interesado sea quien asuma y gestione su propio trámite por ser información personal, o bien, se apoyen en personas de absoluta confianza para prevenir errores en la entrevista.