Visa a Estados Unidos: proveedor anuncia cambios importantes en trámite de renovación

A partir de esta semana, la empresa de mensajería Cargo Expreso implementó cambios en el proceso de recepción de documentos de renovación de la visa de Estados Unidos. Estas modificaciones pretenden evitar errores de los usuarios al entregar los requisitos.

La empresa ha comunicado que su personal ahora verificará minuciosamente cada solicitud para asegurarse de que incluya todos los documentos requeridos por la Embajada de los Estados Unidos, según el tipo de visa solicitada, antes de enviarlos a la sede diplomática.

Esta revisión detallada implica que los sobres donde van los documentos deben tener un tamaño de 16 x 23 centímetros (conocidos como sobres de media carta), según informó la oficina de Servicio al Cliente de Cargo Expreso. También lo advierten los rótulos en las agencias de la empresa.

Hasta la semana pasada, esta verificación no se realizaba y los solicitantes incluso entregaban los sobres cerrados con la documentación requerida.

Ahora, el personal de Cargo Expreso debe abrir los sobres si vienen cerrados y revisar todo en presencia de quien los entrega bajo la modalidad de renovación de visado conocida como DropBox.

DropBox exime a los costarricenses de acudir a una entrevista presencial en la Embajada para reponer la visa, siempre y cuando la caducidad del último visado no supere los 48 meses desde la fecha de vencimiento.

Las nuevas disposiciones establecen claramente que los solicitantes deben enviar únicamente los documentos necesarios.

“Si usted insiste en enviar documentos adicionales que no son necesarios, recuerde que estos NO serán devueltos y serán destruidos. En caso de que usted insista en enviarlos, el solicitante deberá firmar una exoneración de responsabilidad y no podrá presentar reclamaciones”, indican las nuevas directrices.

Además, se recuerda a las personas que el nombre en todos los documentos debe coincidir con el que aparece en el pasaporte, de lo contrario, el proceso se detendrá hasta que se hagan correcciones.

Otros requisitos indispensables incluyen que el pasaporte tenga una vigencia de al menos 6 meses, adjuntar el comprobante de pago de la renovación de visa y una fotografía física con un tamaño de 5x5 centímetros, acorde a los requisitos de calidad establecidos por la Embajada.

“Solamente se debe enviar una solicitud por cada sobre. Aunque se trate de una familia o un grupo, cada solicitud se procesará de forma individual”, añadió la compañía.

Errores frecuentes

Priscilla Agüero Hidalgo, propietaria de la empresa Viaja con Pri, que ofrece servicios para el trámite de visas a Estados Unidos y Canadá, confirmó que las personas suelen cometer errores, capaces de frustrar planes de viaje debido a los tiempos de espera para reprogramar citas y entregar el papeleo. De ahí, la rigurosa revisión implementada.

Un problema habitual, recalcó, es olvidar la fecha de entrega.

“Aunque parezca increíble, la gente suele escribir su nombre incorrectamente, cometiendo errores en el nombre y apellidos en comparación con los que aparecen en el pasaporte. Hemos notado que a veces se incluyen por error los apellidos del padre en la solicitud del hijo. Con solo ese error, ya se pierde el dinero”, advirtió la empresaria en referencia a los $185 que se deben pagar por la reposición del visado.

Otros inconvenientes se dan por olvidarse de incluir la fotografía física o imprimir de forma incompleta la carta de exención de entrevista.

“Ese documento que se obtiene al sacar la cita consta de tres páginas. En la última página se enumeran los requisitos a cumplir. El error consiste en suponer que esa tercera página no es necesaria y se olvidan de imprimirla, cuando en realidad es indispensable”, advirtió.

Otro error frecuente es llevar los documentos en una carpeta, en bolsas o combinar varias solicitudes en un mismo sobre.

“Otra cosa que suele ocurrir es que asumen que deben incluir más documentos de los que se les solicita para demostrar arraigo. Eso también es un error”, agregó.

Según dijo, lo más importante es realizar todos estos trámites sin tener planes de viaje y, en caso de existir un viaje o esa previsión, hacerlo con al menos 8 meses de anticipación al vuelo.

“Actualmente, estamos en julio, pero si alguien solicita una cita sin entrevista, solo para entregar documentos y formularios, verá que las citas están disponibles a partir de enero de 2024″.