De Costa Rica a Canadá: ¿cómo llenar la autorización electrónica de viaje para volar a ese país?

El Gobierno de Canadá eliminó desde este 6 de junio el requisito de una visa a los costarricenses que viajen por avión a ese país. En su lugar, estableció un requerimiento más barato y sencillo de tramitar desde la comodidad de un teclado.

En vez del visado (un trámite que implica entrevista presencial, entregar el pasaporte, otros documentos y pagar $100) ahora solo debe completarse la llamada Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Cuesta siete dólares canadienses ($5,5 en moneda de EE. UU.) siempre que el viaje sea por avión y para permanecer menos de 6 meses.

Consiste en llenar un formulario electrónico de al menos 35 consultas (la cifra varía cuando alguien le hace el trámite a un menor de edad o a otra persona) el cual puede completarse en menos de cinco minutos, como lo confirmó este diario.

Turistas miran más allá de las barandillas congeladas en Horseshoe Falls en las cataratas de Niágara en Ontario el 3 de enero de 2018. Fotografía: AFP/ (GEOFF ROBINS)

Luego de esa gestión, el Gobierno de Canadá envía un correo electrónico al solicitante donde le informa de la aprobación de su eTA con la frase: Su solicitud de autorización electrónica de viaje (eTA) ha sido aprobada. Ahora está autorizado a viajar a Canadá por vía aérea.

Sin embargo, el salvoconducto otorgado queda ligado mediante base de datos a los pasaportes de los viajeros. A diferencia del visado, no hay marca física del eTA en el documento de viaje. Todo se registra por computadora.

Por ello, hay ciertas consultas en el formulario donde, si se introduce una letra o número incorrecto, podría perder su vuelo a Canadá al llegar al aeropuerto.

LEA MÁS: Canadá elimina visa a ticos y solo les pide autorización electrónica de viaje

Las instrucciones de llenado provistas por las autoridades de Canadá son claras en que, si eso ocurre, podría verse obligado a solicitar otra eTA en la terminal pero, dependiendo de su situación en ese momento, podría no ser posible conseguirla en el último minuto antes de abordar el avión.

El llenado del formulario se realiza desde el siguiente enlace: Solicitud de Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

Dónde extremar cuidados Copiado!

Cada pregunta debe completarse sin imprecisiones. Por ejemplo, un error al escribir la dirección del domicilio tiene consecuencias muy diferentes a ingresar mal el número del pasaporte (eso se pregunta dos veces para fines de confirmación).

El mismo cuidado debe tenerse con las fechas de emisión y vencimiento del documento de viaje.

Para optar por el eTA el interesado debe cumplir una de dos condiciones consultadas en la plataforma.

Una es haber tenido en los últimos 10 años una visa de residencia temporal canadiense (TRV, Temporary Visa Resident). La otra es que posea una visa válida de no inmigrante para ir a Estados Unidos.

De igual forma, un error al escribir la secuencias de uno u otro visado no sería detectada al momento del trámite y este será aprobado así.

Por lo tanto, si al llegar al aeropuerto algún dato no coincide con aquellos registrados en el cuestionario, usted podría quedar sin subirse al avión, advierten las autoridades a lo largo de varios puntos del proceso en línea.

La misma alerta rige también al escribir el nombre y apellidos: deben ingresarse tal y como aparecen impresos en el pasaporte.

Este es el punto cuando el usuario completa con éxito el formulario. Si hay errores, el sistema lo regresa a los puntos de la consulta donde hay que completar o ajustar algo. Fotografía: Cortesía.

Pago y qué esperar Copiado!

Otras consultas incluyen indicar su ocupación, nombre del empleador o lugar de estudio, país y ciudad donde se reside, dirección de su domicilio, estado civil, género, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Hay una sección de “Preguntas Generales” como ¿alguna vez le han denegado una visa o un permiso o le han denegado la entrada o le han ordenado abandonar Canadá o cualquier otro país? o ¿alguna vez ha cometido, ha sido detenido o ha sido acusado de o ha sido condenado por algún delito penal en cualquier país/territorio?

También ¿alguna vez ha cometido, ha sido detenido, ha sido acusado o ha sido condenado por algún delito penal en cualquier país/territorio? y si en los dos últimos años ¿se le ha diagnosticado tuberculosis o ha estado en contacto cercano con una persona con tuberculosis?

El gobierno canadiense indaga si usted ha tenido alguna de estas condiciones: sífilis no tratada, adicción a las drogas o al alcohol no tratada o una condición de salud mental con psicosis no tratada.

Contestado todo, aparece una página donde debe otorgarse consentimiento a los términos en los cuales Canadá dice que tramitará sus datos. Luego de esto, aparece una pantalla donde se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Pagada la solicitud, debería recibir en pocos minutos un correo electrónico con la aprobación.

Sin embargo, la tramitación de algunas solicitudes puede tardar varios días.

Si ese es el caso de su solicitud, puede esperar recibir un mensaje electrónico de confirmación de que se recibió su pedido y después otro poco después para comunicarle cuáles son las próximas etapas de su gestión.