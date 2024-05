UCR alerta de otra presunta extracción ilegal de madera en Caribe sur

Iniciativas del Proyecto Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) denunciaron este 21 de mayo una presunta extracción irregular de madera en Playa Negra, distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, Limón.

La zona está a 10 kilómetros de Punta Uva, donde la Fiscalía investiga una supuesta tala ilegal de árboles.

El 19 de mayo, integrantes del Observatorio de Bienes Comunes del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía descubrieron la tala de una zona de bosque durante una visita a playa Negra.

Según su reporte, la sospecha es que con la tala se procura un cambio de uso de suelo para urbanizar parte de esa zona.

El Observatorio, en una publicación, indicó que la alerta fue realizada por Philippe Vangoidsenhoven, un defensor ambiental con muchos años en tareas de vigilancia y denuncia.

Vangoidsenhoven documentó con fotografías un sector de playa Negra donde se evidenció la tala. Según el Observatorio, al menos dos camiones con madera han salido de esa zona, que corresponde a una área boscosa.

La UCR afirma que en playa Negra ya es común ver claros en áreas que antes estaban cubiertas de bosque, además de actividades de movimiento de tierra y edificaciones en diferentes secciones. Esto evidenciaría una segmentación en lotes para futuras construcciones.

“Posiblemente, estemos asistiendo a una de las transformaciones del paisaje más importantes de los últimos años. El cambio de la población y negocio local del Caribe sur está siendo desplazado por tendencias de gentrificación en ciernes, ante la imposición de modelos urbanísticos y comerciales dirigidos y pensados por y para estratos altos, es decir, con mayor capacidad de pago”, indicó la UCR en su comunicado.

La alerta del Observatorio y el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes coincidió con el allanamiento realizado por el Ministerio Público en la Municipalidad de Talamanca.

La Fiscalía investiga el supuesto otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal para extraer madera.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación se relaciona con una tala de árboles en playa Punta Uva, cerca del Refugio Natural de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

La Fiscalía Adjunta Ambiental indicó que se investigan presuntos delitos de cambio de uso de suelo, invasión a la Zona Marítimo Terrestre, entre otros. El objetivo del allanamiento fue recabar pruebas documentales para incorporarlas en el expediente número 24-000003-1851-PE.

De acuerdo con el comunicado de la UCR, la tala supuestamente ilegal en playa Negra es para procurar un cambio de suelo para poder urbanizar. Fotografía: Publicada por el Observatorio de Bienes Comunes del CIEP.

Versión de alcalde

El alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, se refirió este miércoles al allanamiento realizado el día antes en la Municipalidad.

Según el jerarca, la acción de la Fiscalía tenía como objetivo decomisar documentos relacionados con un caso específico de uso de suelo por parte de un propietario particular en la zona de Manzanillo, que estaría afectando un humedal.

“Eso dice la notificación judicial que me presentaron. Es lo único que puedo mencionar al respecto. La Municipalidad no extiende permisos de tala, eso es rectoría de otras autoridades”, declaró el alcalde.

Consultado sobre si hay preocupación respecto a las actividades de tala, incluso en zonas no protegidas formalmente, Morales Rodríguez afirmó que el 89% del territorio de Talamanca está en condiciones de protección, dejando solo un 12% disponible para el desarrollo económico del cantón.

“Somos un cantón protector del ambiente, pero la gente necesita vivir. Jamás apoyaríamos afectar zonas protegidas, pero si hay propiedades privadas con bosque y la normativa lo permite, no tengo inconveniente. Sin embargo, en esos casos particulares hay que hacer valoraciones técnicas que no me competen a mí como autoridad”, explicó Morales.

El alcalde subrayó que las oportunidades económicas en el cantón son limitadas, y que el 12% del territorio disponible debe ser funcional para que la población salga adelante.