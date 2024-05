‘No vamos a destruir el tesoro de la costa de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna’, dice Rodrigo Chaves

“Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional de esa costa sur de la provincia de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con esto”.

Así reaccionó el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el miércoles, a raíz de una consulta sobre la orden que la Sala Constitucional giró al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para que certifique el patrimonio natural de la zona marítimo terrestre de Talamanca.

El objetivo de la sentencia es que el patrimonio, con sus humedales incluidos, quede claramente delimitado en el plan regulador costero, documento que define qué tipo de construcciones y actividades se puede realizar en cada parte del litoral del cantón.

Chaves pidió al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, mantener un “ojito” puesto sobre este asunto, al considerar que es muy controversial y hay personas que pondrán recursos legales “a cuanta cosa huela a desarrollo en esa zona”.

“¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice ‘hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”, dijo el mandatario.

Según Chaves, el gobierno usará el raciocinio y la evidencia para manejar el balance en torno a los recursos naturales.

En marzo pasado, trascendió que la Sala IV condenó a la Municipalidad de Talamanca y al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por omitir los humedales en el plan regulador de este cantón y giró la citada orden al Sinac.

Al respecto, el ministro de Ambiente dijo que tienen tiempo hasta el próximo lunes para cumplir con la instrucción, por lo que “una cuadrilla de trabajo y un cuerpo técnico” trabajan en la verificación de los humedales, para emitir la certificación.

Antes de hablar sobre este tema, Tattenbach también se había referido a una denuncia sobre la circulación de camiones con tucas de madera en el cantón de Talamanca.

El jerarca leyó un documento del Sinac, según el cual “el aprovechamiento denunciado en el área de Manzanillo se encuentra debidamente inscrito ante la oficina subregional de Limón-Talamanca”, bajo los expedientes ACO3IF0012623 y ACAC0300262024.

Indicó que se trata de proyectos de aprovechamiento forestal en áreas agropecuarias, tipificados por la Ley Forestal, y ubicados fuera del refugio nacional Gandoca-Manzanillo y de la zona marítimo terrestre, además de que no afectan fuentes de agua.