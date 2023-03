Sinac anula contrato de servicios en Parque Manuel Antonio otorgado a consorcio del alcalde de Quepos

Ante la posibilidad de un conflicto de interés, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) anuló la adjudicación otorgada a un consorcio del que forma parte una sociedad del alcalde de Quepos, Jong Kwan Kim Jin, para brindar servicios a visitantes del Parque Nacional Manuel Antonio, en ese mismo cantón puntarenense.

El órgano, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), justificó la acción basado en el régimen de prohibiciones regulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa (N° 7494), los cuales tienen como fin evitar situaciones de conflicto e injerencia –incluso con solo que sean potenciales– que puedan comprometer la transparencia y objetividad en una contratación.

Específicamente, invocó en su decisión el inciso d) del artículo 22 bis, el cual indica que tendrán imposibilidad de participar como oferentes funcionarios públicos que ostenten cargos con influencia o poder de decisión. Por ejemplo, el alcalde del cantón donde opera el Parque Nacional más visitado de Costa Rica.

Consultado por La Nación sobre la anulación del contrato otorgado al consorcio del cual forma parte su sociedad, el jerarca municipal aseguró que él no tenía ningún condicionamiento para participar en la actividad.

“La legislación no impide que yo participe en esa clase de procesos pero, en este caso, quienes participaron principalmente fueron unos socios míos en la sociedad en la que estamos, no directamente mi persona. No me parece que exista conflicto de interés, creo que hay ahora mucha campaña política en curso y tratan de afectarme. Es todo”, respondió.

La contratación Copiado!

La resolución administrativa R-SINAC-090-2023 indica que, en noviembre pasado, el Sinac sacó a concurso público una contratación para la explotación comercial por un año (prorrogable a tres) de servicios de alimentación, tours, servicio de casillero y venta de recuerdos del viaje para los visitantes de esa concurrida área protegida.

Creado en 1972, Manuel Antonio es el principal imán turístico de entre los 27 parques nacionales de Costa Rica. Según datos del Sistema, este destino recibe la mayor cantidad de excursionistas nacionales e internacionales, en el rango de 500.000 personas al año.

La propuesta se tramitó en el Sistema de Compras Públicas (Sicop) bajo el número 2022LN-000002-0006800001.

Conforme los requerimientos en el expediente, el servicio de alimentación es para venta de bebidas frías y calientes y un menú de repostería, frutas y helados. Para la tienda de recuerdos, la intención es el comercio de productos enfocados a la biodiversidad del sitio a partir de proveedores locales y regionales que elaboren productos o mercaderías bajo estándares ecológicos.

En cuanto a los paseos turísticos y uso de casilleros, la contratación pide guías turísticos certificados y brindar al visitante la posibilidad de resguardo de objetos en algún tipo de instalación, antes de iniciar el recorrido con los guías en los senderos del parque.

El contrato aclaraba que las tres concesiones se podían brindar a prestadores diferentes, por lo cual era posible adjudicar cada una por separado.

Sin embargo, el 8 de febrero anterior, Sinac adjudicó todas las actividades comerciales a un consorcio integrado por las empresas “Captaintico S. A.”, “Dad Gun S. A.” y “3-101- 732786 S. A”.

En esta última, Jong Kwan Kim Jin participa como secretario y accionista. Este político, de origen surcoreano y naturalizado costarricense, se convirtió en alcalde de Quepos por el Partido Liberación Nacional en febrero del 2020.

Fue esa la razón más poderosa para echar atrás con la decisión. Conforme la resolución administrativa, Sinac indicó que por razones de legalidad puede revocar un acto de adjudicación que aún no se encuentra firme como fue este caso.